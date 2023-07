Materiaalpech voor Rudolf Pestman tijdens CAI Ksiaz, Polen

In het deelnemersveld, voornamelijk bestaande uit Poolse en Tsjechische deelnemers reed één Nederlander mee: Rudolf Pestman kwam met de mooie bruine Hugo aan de start.

Rudolf’s partner Esther Klok vertelt: “Voor ons was de reden van deze reis vooral om te kijken wat Hugo van het reizen vindt. Eet en drinkt hij nog goed en wat moeten wij voor hem doen zodat hij goed kan sporten”.

Materiaalschade in de marathon

Helaas konden ze de uitstekend georganiseerde wedstrijd niet uitrijden. In de marathon ging het mis in de zesde hindernis. “Hugo liep een fijne marathon, per hindernis ging hij het beter aanpakken. Door de droogte was de ondergrond heel hard en gleden veel paarden. In H6 gleed Hugo ook wat weg, maar corrigeerde hij zich keurig en galoppeerde netjes door. In deze galopsprong kwam het lamoen net over een hindernispaal en stond het span helaas in één klap stil. Het tuig knapte los aan de rechterzijde en we draaiden als het ware even door rond de paal waar we aan vast zaten. Hierdoor verboog het lamoen en was doorrijden niet mogelijk.”

Rudolf Pestman met Hugo in de marathon

Aanrader

Esther is opgelucht: “Gelukkig niets aan de hand met paard, menner en groom. Misschien wat spierpijn bij Hugo waardoor we er voor kozen om geen vaardigheid te starten. Een team word je alleen door elkaar goed te leren kennen. En verder was het echt een super goede ervaring voor ons allemaal.”

Ze voegt toe: “Ik ben zo enthousiast over deze wedstrijd, een geweldig mooie ambiance. Je waant je in een andere eeuw, zo mooi. Ik kan iedereen aanraden eens in te schrijven voor deze wedstrijd.”

Menteam PK met Henri van Veldhuisen, Rudolf Pestman, Esther Klok en Pieter van den Boomen