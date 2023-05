Perfecte trainingsdag in Kootwijkerbroek

De voorbereidingen voor deze wedstrijd waren al in volle gang. De hindernissen waren klaar, terreinen gevlakt en zouden tijdig gemaaid zijn, maar helaas…. Met uiteindelijk minder dan 35 deelnemers kun je geen wedstrijd organiseren zonder in de kosten te komen. Daarom werd de wedstrijd gecanceld.

Om de menners toch de mogelijkheid te bieden om te rijden, werd er een vaardigheidsparcours neergezet en konden menners zich aanmelden. Uiteindelijke hebben 18 menners, waarvan vier vierspanrijders, gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De vaardigheid werd gebouwd door Paul Loman en bood behoorlijk wat ingewikkelde bochtjes. Het terrein lag er strak bij, de zon was volop aanwezig en de temperatuur was perfect om lekker te kunnen rijden. Na afloop met elkaar nog een drankje maakte de trainingsdag helemaal af. Het had een fantastische wedstrijd kunnen zijn.