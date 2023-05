Perfecte weersomstandigheden voor Pinksterrit Valkenswaard

Dit jaar werd voor het eerst een rondje over de Markt van Valkenswaard gereden, waarna de deelnemers richting Borkel en Schaft gingen. Voordat het tijd was voor de lunchpauze, was er op het terrein van Boyd Exell een leuk vaardigheid parcours.

Na de Lunch vervolgen de deelnemers de route naar België, waar ze verwelkomd werden op Landgoed Van der Wiel. Hier konden de deelnemers gebruik maken van een picknick, waarvoor een prijs beschikbaar was. Deze werd gewonnen door Stefan Christoffels. Na afloop was de prijsuitreiking in het Rijtuigenmuseum Valkenwaard.

De familie Chr. Van den Heuvel uit Valkenswaard stelt elk jaar een Van den Heuvel trofee beschikbaar en deze is dit jaar gewonnen door Geert de Brauwer uit Tielt. Geert de Brauwer deed mee met een zwart gele Coach met vier Lippizzaner hengsten ervoor. De prijswinnaar van de deelnemers die zich ’s morgens hebben laten jureren ging in de rubriek paarden meerspan naar Stefan Christoffels uit Lanaken, bij de paarden vierspan naar Geert de Brauwer en bij de paarden enkelspan naar Vanessa de Jaeger uit Oudewaarde.

Bij de rubriek ponyaanspanningen meerspan ging de eerste prijs naar Bert Lockefeer uit Eede en de ponyaanspanningen enkelspan is gewonnen door Ilse Sweens uit Riel. De best geklede dame is Vanessa de Jaeger en de best geklede heer is Dhr. Hansmeier uit Kalletal (Duitsland). Prijs voor de beste groom was de groom van Luc Vandenabielle uit Maarkedal, Belgie.

Tijdens de rit konden de deelnemers ook meedoen aan een puzzelelement. Deze is gewonnen door de passagiers op de koets van Leo Verhagen uit Borkel en Schaft.

