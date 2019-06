Pestman pakt tweede plaats in Ksiaz

Pestman startte met de 9-jarige KWPN-ruin Fair Play D (Farell) in de driesterren-wedstrijd. De combinatie begon met de derde plaats in de dressuur, die werd verreden in het mooie stadion: “Farell keek zijn ogen uit in het stadion, maar ten opzichte van vorig jaar toen we hier deelnamen konden we er al veel meer aan rijden van onderdeel naar onderdeel,” licht Pestman toe.

In de marathon lukte het om wereldkampioen Bartek Kwiatek voor te blijven en schreef Pestman zijn eerste driesterren-marathon op zijn naam: “Het waren acht heel krappe en technische hindernissen. Er was geen waterbak en er was geen ruimte tussen de hindernissen om de paarden lucht te geven. Bovendien was het 34 graden en we moesten na iedere hindernis de berg weer op.” Pestman zette in vijf van de acht hindernissen de snelste tijd neer en klom op naar de tweede plaats in het klassement.

Met een foutloze omloop binnen de toegestane tijd in de vaardigheid, die hij overigens reed met het van Frank van der Vegt geleende rijtuig, wist Pestman zijn tweede plaats perfect veilig te stellen.

Weronika Kwiatek schreef de driesterren-wedstrijd voor tweespan paarden op haar naam. De tweesterrenrubriek voor enkelspan paarden werd gewonnen door de Duitser Lars Krüger.

