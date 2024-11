Peter Kersten wint Mendurance Cup 2024

“Super gaaf om deze prijs te winnen”, laat Peter Kersten aan Hoefnet weten. “Ik vind Mendurance een geweldige sport, ik zou graag zien dat er veel meer deelnemers zouden zijn. Het is de perfecte combinatie tussen een heerlijke buitenrit en het trainen naar de perfecte fitheid van je paard(en) en pony(‘s). Ik ben namelijk wel iemand die graag serieus meedoet, ik vind het niet leuk om ergens onderaan te hangen”, laat hij aan Hoefnet weten.

Peter reed dit jaar zes Mendurance wedstrijden en werd vijf keer tweede. “Een vrij constante prestatie dus, ik heb er geen een gewonnen! In Barchem eindigden we als vierde. Toen was de hartslag van de pony’s te hoog. Maar dit smaakt naar meer, we gaan er alles aan doen om de trofee volgend jaar weer te winnen!”

Klik hier voor de totaaluitslag van de Mendurance Cup

Peter van Kersten krijgt de trofee uitgereikt

