Pferd & Wagen kalender 2024 nu verkrijgbaar

De kalenderpagina’s zijn dubbelzijdig bedrukt, dus er zijn twaalf pagina’s met prachtige sportfoto’s en twaalf pagina’s gewijd aan het traditioneel gerij. Een groot aantal sportieve hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn in beeld gebracht, aangevuld met foto’s van bekende evenementen met traditierijden.

Bestellen

De Pferd & Wagen kalender heeft een afmeting van 46 x 32 cm en is verkrijgbaar voor € 24,90 (incl. 19% btw) plus verzendkosten. Je kunt de kalender bestellen via abo@pferdundwagen.com, www.pferdundwagen.com, telefoon +49 4965 898 55 74.

Verzendkosten: Duitsland: € 5,90, buitenland: € 14,90. Bij bestelling van meerdere exemplaren wordt slechts eenmaal verzendkosten in rekening gebracht. Voor bestellingen vanaf 10 exemplaren geldt een korting van 10%.