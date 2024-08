Piet Peepers wint Aangespannen Dag Gilze

De hindernissen waren mooi aangekleed met planten van sponsoren. Helaas was dit jaar het wegtraject niet door de te natte Chaamse Bossen, maar een echt wegtraject in de omgeving van het wedstrijdterrein en langs de bosrand.

Dit jaar was op zaterdag voor de impulswedstrijd een vaardigheid-parcours, wegtraject en 4 of 6 marathonhindernissen. Voor de samengestelde wedstrijd mennen (SWM) was er op zaterdag een dressuurproef en vaardigheid, op zondag reden zij het wegtraject en 6 marathonhindernissen. Zondagochtend werd geopend door 12 ruiters te paard, zij reden 6 marathonhindernissen.

Op vrijdag rond het middaguur reden de auto’s met trailers en vrachtwagens het parkeerterrein al op om hun plekje in te richten en de paarden of pony’s te stallen. Er stond bij de “camping” een staltent met 16 stallen waar de deelnemers één stal of meerdere stallen van konden huren. Vanaf 13.00 uur was het mogelijk de te rijden routes van de hindernissen te verkennen en met elkaar te bespreken.

Zaterdag

Zaterdag ochtend startten de eerste SWM deelnemers om 8.30 uur op het dressuurterrein, gelegen naast The Lodge. Daar waren twee dressuurringen uitgezet en voor de juryleden had MK Gilze vijf bedrijfswagens beschikbaar gesteld. Na de dressuurproef gingen de SWM deelnemers met een pauze van 20 minuten door naar de vaardigheid op het hoofdterrein.

Op het hoofdterrein waren twee vaardigheid-parcoursen ingericht. In het tweede parcours startte om 9.00 uur de eerste impuls deelnemer, die aansluitend het wegtraject ging rijden en daarna terugkwam op het wedstrijdterrein in de marathonhindernissen. De impuls wedstrijd begon met deelnemers met jonge paarden of met startende menners, zij reden 4 marathonhindernissen. Na een kleine pauze begon de kinderrubriek en aansluitend de impuls deelnemers die na de vaardigheid het wegtraject en 6 marathonhindernissen reden.

In het Strodorp (voorheen Fair) op het hoofdterrein stonden standhouders met onder andere producten voor paard en menner, transportmiddelen, “Wood-art”, magnetische therapie en therapeutische paardendekens, paardentherapie met kruiden en oliën, dekens en dekjes met mogelijkheid om namen er op te borduren. In het kinderdorp stonden twee luchtkussen, een ballenbak, een zandbak en er was weer een stokpaardjes-parcours opgezet door jeugdige vrijwilligers.

Zaterdagmiddag werd afgesloten met een gigantische bui, maar gelukkig zag iedereen die aankomen, was de wedstrijd al afgelopen, was alles opgeruimd en zo nodig extra vastgezet. Zaterdagavond kwam burgemeester Alssema de prijsuitreiking doen en werden de prijswinnaars op het podium geroepen. De avond werd afgesloten met een klein feest in de schuur met FFM-muziek.

Zondag

Zondagochtend werd geopend door ruiters te paard die alleen de 6 marathonhindernissen reden. Ondertussen vertrok de eerste SWM deelnemer na een veterinaire check voor het wegtraject met aansluitend na een tweede veterinaire check de 6 hindernissen. Na het uitstappen volgde de derde veterinaire check. Om 16.00 uur finishte de laatste deelnemer en werden in de rekenkamer alle hindernispapieren nagelopen, verwerkt en de uitslagen bekend.

Om 18.00 uur volgde de prijsuitreiking, waarna de deelnemers grotendeels tevreden huiswaarts keerden om daar de paarden of pony’s te verzorgen en alles nog op te ruimen.

Al met al een zeer geslaagd weekend met een mooie wedstrijd en prima weersomstandigheden. Het bestuur hoopt volgend jaar weer een beroep te kunnen doen op de vrijwilligers en sponsoren voor de 29e editie, te houden op 30 en 31 augustus 2025.

Piet Peepers wint grootste rubriek

De SWM rubriek met het grootste aantal deelnemers was die van de enkelspan paarden klasse L. Daar deden twaalf combinaties aan mee. Piet Peepers won de dressuur en de vaardigheid en eindigde met 0,29 strafpunt verschil in de marathon op de tweede plaats. Een klinkende overwinning dus, met meer dan 10 strafpunten verschil in het eindklassement op Gregor Melsen, de nummer twee.

“Heel gaaf”, laat Piet Peepers aan Hoefnet weten. Piet kocht de twaalfjarige Hudine anderhalf jaar geleden van een handelaar. “Ze staakte enorm, je kon er niet fatsoenlijk mee rijden. Ik heb lang getwijfeld om haar terug te brengen, maar doordat ik haar dagelijks in bleef spannen boekten we uiteindelijk vooruitgang. Na een paar maanden ging de knop om, sindsdien heeft ze niet meer gestaakt.”

De twee komen dus van ver. “Op het begin was ik meer bezig met overleven. Hoe ze het op wedstrijden zou gaan doen, daar had ik totaal geen aandacht voor. Maar vanaf het moment dat de knop om ging pakt ze het werk super fijn aan. Ze is voorwaarts, luistert goed naar mijn stem, is niet kijkerig en ik kan haar altijd terugnemen in tempo als dat nodig is. Het is een geweldig paard, echt waar.”

Piet en Hudine rijden dit jaar hun laatste seizoen. Ze doen nog mee aan het KNHS kampioenschap in Wenum Wiesel begin september en starten ze nog op de Hippiade. Daarna komt Hudine te koop. “Ik ben 75 en mijn vrouw 74. We rijden al sinds 2005 wedstrijden en hebben dat altijd met onwijs veel plezier gedaan. Ik kan me geen betere groom wensen en doordat we het altijd samen deden kon ik nooit ’te laat’ thuis komen van trainingen of wedstrijden!”

