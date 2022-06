Pleternica 2022: Internationale wedstrijd vernieuwd

Na een pauze van twee jaar vanwege Covid staat het grootste hippische evenement in Kroatië weer voor de deur. De organisatie heeft besloten het oude marathonparcours vaarwel te zeggen. Er is een volledig nieuw parcours gebouwd met zeven hindernissen. Showdirecteur Domagoj Katić: “Dit is een droom die uitkomt. We zijn enorm trots met wat we de afgelopen maanden hebben bereikt. We hopen dat de menners tevreden gaan zijn met de vernieuwde locatie en het moderne marathonparcours.” De hindernissen zijn ontworpen door FEI 3* Koersontwerper Javier Perez Maqueda uit Spanje, die van 24-26 juni 2022 ook parcoursbouwer is bij de internationale wedstrijd.

Not only the marathon course is new, but the OC has also made improvements on the dressage arena, such as lights and better footing. The OC is also planning to do a night show inspired by the indoor World Cup competitions. “The sites of the driver’s camp, the stables and the warm-up arena has also been transformed and improved, so everything will be a lot bigger in Pleternica this year. We are really looking forward to welcoming Drivers from all over the world to our event,” said Katić.

The Driving event in Pleternica is open for 2* and 3* horse and pony single, pairs and four-in-hands as well as Children, Juniors and U25 Drivers. Pleternica is a great opportunity to compete for Youth Drivers who are preparing for the FEI Driving European Championships for Youth in Kisbér-Ászár, Hungary, from 17-21 August 2022, as well as the other FEI Championships taking place this year.

The judges panel in Pleternica will be led by Marie de Ronde-Oudemans (NED) for the 3* and Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP) for the 2*, and will be completed by Marie-Pierre Bruneel (FRA), Ad van Roon (NED) and Pia Skar (DEN). The course will be designed by Javier Perez Maqueda (ESP) who will be designing five obstacles for the children, 6 for the Juniors and Young Drivers and 2* categories and 7 obstacles for the 3* divisions. Joaquín Medina García (ESP) will be the Technical Delegate of the event.

Niet alleen het marathonparcours is nieuw, de organisatie heeft ook verbeteringen aangebracht in de dressuurpiste, zoals de verlichting en een betere bodem. Daarnaast zijn van plan om in de toekomst een ​​avondshow te organiseren, die geïnspireerd is op de shows tijdens indoor World Cups. “Het parkeerterrein van de deelnemers, ​​de stallen en de warm-up piste zijn ook aangepast en verbeterd. We kijken er echt naar uit om menners van over de hele wereld te verwelkomen op ons evenement”, aldus Katic.

Het menevenement in Pleternica is open voor 2* en 3* paard- en pony- enkelspannen, tweespannen en vierspannen. Ook Children, Junioren, en U25-menners kunnen zich inschrijven. Pleternica is een geweldige oefening voor de jeugdmenners die zich voorbereiden op de FEI Driving European Championships for Youth in Kisbér-Ászár, Hongarije en voor de deelnemers aan overige (FEI) kampioenschappen dit jaar.

Het jurypanel voor de 3* in Pleternica wordt geleid door Marie de Ronde-Oudemans (NED). Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP) leidt de 2*, en daarnaast zijn Marie-Pierre Bruneel (FRA), Ad van Roon (NED) en Pia Skar (DEN) aanwezig. Het parcours wordt ontworpen door Javier Perez Maqueda (ESP) die vijf hindernissen voor de kinderen maakt, 6 voor de Junioren en Young Drivers en 2* categorieën en 7 hindernissen voor de 3* divisies. Joaquín Medina García (ESP) is de technisch afgevaardigde.

