Plezier voor de hele familie tijdens de 32ste Paardendagen

Het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon levert altijd een geweldige dag op met veel indrukken en gezelligheid. De fantastische aankleding van de hindernissen en de adembenemende ambiance maken een bezoek aan Driezum en Wâlterswâld voor duizenden mensen meer dan waard. Op zaterdag 29 juli kan jong en oud zich vermaken op de Boerendag. Er zijn oude ambachten, een nostalgische kermis en kinderactiviteiten. Maar er is meer. Wat te denken van een bungee trampoline, een veld vol trekkers en oldtimers en natuurlijk niet te missen ieder jaar: de rundveekeuring. Daar wil je bij zijn. In Driezum-Wâlterswâld weten we meer dan dertig jaar hoe je een feestje moet geven. Van hapjes en drankjes tot de muziek; alles is tot in de puntjes geregeld. Van de allerkleinsten tot de ‘oldtimers’ onder ons, voor iedereen is wat te zien en te doen.

Hoefsmeedcompetitie

Na het succes van vorig jaar zal ook dit weer de hoefsmeedwedstrijd plaatsvinden tijdens de Paardendagen. Dit jaar zal het evenement een internationaal tintje krijgen, doordat een jury vanuit het buitenland wordt ingevlogen. Ook verschillende internationale deelnemers gaan de uitdaging aan op Friese grond. Het barstende geweld van de kletterende hamers zorgt ongetwijfeld voor veel sensatie. Tijdens de strijd zullen drie niveaus strijden om het eregoud: studenten in de Novice, nieuwe smeden in de Intermediate en ervaren smeden in een Open Klasse. De voorbereidingen zijn al in volle gang en dit heeft bij de deelnemers al een hoop zweetdruppels losgemaakt. Kom kijken bij deze fanatieke strijd.

Het Simmerjûnspektakel is terug

Op 29 juli trakteren we u graag weer op een stoer Simmerjûnspektakel. Dit jaar kunt u genieten van het brullende motorspektakel van FMX4Ever. Een knetterende show die u niet wilt missen! Dat geldt zeker ook voor de stoere Belgische trekpaardenshow die naar Friesland komt. En wat dacht u van de acrobatische moves van de freerunners van Team ABC of de gekke sprongen van de geiten van stuntman Josh Clemens?

Daarnaast verheugen we ons op de jeugdige menners van Lyts mar Krigel, die met hun Shetlanders ieders hart stelen. Ook klein maar fijn zijn de deelnemers van het NK Gazonmaaierracen. Zij zullen u versteld laten staan van hun kunsten. Tot slot zijn de behendige schaapdrijvers van Landgoedboerderij Oosterheerdt meer dan de moeite waard om langs te komen. Tot 29 juli!

Foodtruckfestival Hynders&Hapkes

Op zowel de vrijdag als de zaterdag van de Paardendagen is er een grote diversiteit aan Foodtrucks, waar de lekkerste gerechten met liefde voor u worden klaargemaakt. Maak een smakelijke ontdekkingsreis door het ruime aanbod streetfood. Neem plaats aan de Chef’s Table van één of meerdere originele keukentjes op wielen, proef verrassende ingrediënten of waag je aan een smaakvol bereid nieuw gerecht. De smaakpapillen worden een weekend lang getrakteerd.

Minimarathon & demonstraties

Nieuw dit jaar is ook het OFK Outdoor Minimarathon. Een spectaculair marathongevecht voor mencombinaties uit alle rubrieken. Anders dan de Paardenmarathon op vrijdag, zal deze wedstrijd gereden worden in een parcours met kegelpoorten en drie hindernissen. De mencombinaties moeten op het juiste moment pieken. Alleen de drie of vier beste combinaties uit de rubriek mogen strijden in een waanzinnige finale met een nieuw parcours. Deze strijd om de hoofdprijs zal na afloop van de kwalificaties worden gereden. Spanning en sensatie gegarandeerd in een zinderend slotstuk, waarbij het publiek wordt meegezogen in de fanatieke races.

