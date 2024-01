Pocket Book Driving 2024 verschenen

Het Pocket Book geldt als handleiding voor de mensport. Het is geen officieel FEI-document, maar dient als praktisch boek met regels en richtlijnen. Het boek is online beschikbaar voor iedereen, en is in beperkte hoeveelheid gedrukt.

Voor de ontwikkeling van het nieuwste boek sloot Richard Papens de handen ineen met Johan Jacobs en Mark Wentein.

Klik hier voor het online Pocket Book Driving 2024