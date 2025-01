Pocket Book Driving 2025 verschenen

Het Pocket Book geldt als handleiding voor de mensport. Het is geen officieel FEI-document, maar dient als praktisch boek met regels en richtlijnen. Het boek is online beschikbaar voor iedereen en is in beperkte hoeveelheid gedrukt.

Het is voor het tweede jaar op rij dat Richard Papens voor het Pocket Book de handen ineen sloot met parcoursbouwer Johan Jacobs en jury + technical delegate Mark Wentein.

Klik hier voor het online Pocket Book Driving 2025. De fysieke boeken zijn beperkt op voorraad en te bestellen via de drie schrijvers van het boek.