Pony Driving Oirschot 2022: Vol deelnemersveld uit 12 verschillende landen

De ruim 40 Nederlandse nationale en bijna 70 buitenlandse menners krijgen binnenkort op de terreinen van Steenhof Stables al de kans om de nodige ervaring op te doen. Van 14 tot en met 17 juli wordt onder de naam Pony Driving Oirschot 2022 sponsored by ISAH de internationale wedstrijd georganiseerd. Aan deze gecombineerde CAI2* en CAI3* wedstrijd kunnen eigenlijk maximaal 90 aanspanningen deelnemen, maar er was zoveel interesse dat de organisatie meer deelnemers de kans wil geven zich te kwalificeren voor het WK in 2023. Alle 113 deelnemers die zijn ingeschreven mogen aan de start komen.

Extra dressuurdag

Zo’n groot deelnemersveld betekent wel dat er wat extra inspanning wordt gevraagd van de organisatie . Daarom zal woensdag 13 juli na de veterinaire keuring in de middag vanaf 17:00 uur al gestart worden met de dressuur voor de CAI2* enkel- en tweespannen pony’s. Op donderdag 14 juli zullen een deel van de enkelspannen en alle tweespannen pony’s in de klasse CAI3* hun proeven rijden. Vrijdag rijden het restant van de enkelspannen en alle vierspannen hun dressuurproef.

Op zaterdag wordt de marathon verreden. Tijdens de hele dag zullen er aanspanningen in de hindernissen te zien zijn en is er van alles te doen op het hoofdterrein. Op zondag wordt de afsluitende vaardigheid verreden met de prijsuitreiking rond 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan de Steenovenweg 1 in Oirschot. Entree is gratis.

WK Ponymennen 2023

Het Wereldkampioenschap voor enkel-, twee- en vierspanpony’s wordt van 30 augustus t/m 3 september 2023 gehouden. De organisatie daarvan is ook in handen van de Stichting Span bij Steenhof Stables in Oirschot.