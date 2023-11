Prachtige afsluiting van Euregio Indoor Mennen Denekamp 2023

Het menweekend begon vrijdagavond met de Marathon-ride waarbij het parcours door ruiter en paard moet worden afgelegd. Een betrekkelijk nieuw spelletje dat zowel door het publiek als de deelnemers zeer enthousiast is ontvangen en voor volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

Dit jaar werd, na jarenlange afwezigheid, weer gestreden om de Euregio Cup. Op initiatief van de Duitse menvereniging Emlichheim werd er een samenwerking gestart om de mensport, aan beide kanten van de grens tussen Nederland en Duitsland, een stimulans te geven.

De Euregio Cup wordt verreden over twee wedstrijden waarbij de totaaltijden over de vier manches de plaatsing bepaalt. Dit jaar, op 28 oktober, startte de competitie in Emlichheim, een mooie wedstrijd waarbij volgend jaar nóg meer Nederlandse deelnemers welkom zijn.

In Denekamp werd afgelopen zaterdag de tweede wedstrijd gereden met in totaal 55 deelnemers aan de start. De dag overwinningen gingen naar: Femmy Ruardy (1PO), Nathalie Ruardy (2PO), Marcel Eikenaar (1PA) en Jorg Zwiers (2PA). Winnaars van de Euregio Cup competitie 2023 zijn:

Enkelspan pony’s : Femmy Ruardy

Tweespan pony’s: Nathalie Ruardy

Enkelspan paarden: Henk Hans

Tweespan paarden: Jörg Zwiers

Nathalie Ruardy ontvangt met haar overwinning een wildcard voor de Agravis Cup die begin januari in Münster verreden gaat worden.

Jörg Zwiers, winnaar bij de tweespan paarden

Marijke Hammink onbetwiste winnaar

Na de tweespan paarden was het de buurt aan de internationale rubriek vierspan pony’s. Dit is een wedstrijd die garant staat voor snelheid en spektakel en waar het publiek uit het dak gaat. Dit jaar waren er acht combinaties aan de start waaronder wereldkampioene Marijke Hammink. Zij werd de winnaar in Denekamp met twee foutloze omlopen in zeer snelle tijden. De uit Friesland afkomstige Roelf Lamein werd tweede gevolgd door het jonge talent Joris Wouda die met het afwerpen van drie balletjes in de eerste omloop de kans op de tweede plek had verkeken. Het was weer genieten van deze prachtige rubriek waarbij ze na afloop van de prijsuitreiking met z’n allen in het midden van de manege een carrousel reden als toegift.

Aansluitend werd Marijke Hammink gevraagd om terug te komen in de baan. De organisatie heeft haar extra in de spotlights gezet omdat ze ontzettend veel betekent voor de mensport in de regio en het EIM in Denekamp. Een mooie afsluiting van de 26e editie van het Euregio Indoor Mennen Denekamp waarbij iedereen terugkijkt op een geslaagd evenement waar deelnemers en publiek volop hebben genoten.

Klik hier voor alle uitslagen

De winnaars van de Euregio Cup 2023