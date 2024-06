Prachtige dag voor deelnemers en organisatie eerste CTA+ Vorden

Er waren zestien aanspanningen uit Nederland en België aanwezig waarvan er vijftien de wedstrijd hebben uitgereden. Door pech in het wegtraject heeft één deelnemer de wedstrijd voortijdig moeten beëindigen.

De authentieke aanspanningen in de rubrieken enkelspan, tweespan, vierspan pony’s en paarden zijn na een beoordeling door de juryleden van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij (NVTG) op weg gegaan in een wegtraject van vijftien kilometer met daarin opgenomen vier behendigheidsproeven. Dat het rijden van de behendigheidsproeven niet eenvoudig is, bleek uit het feit dat slechts vier deelnemers alle proeven foutloos, dus zonder strafpunten, doorstonden.

Na terugkomst op het terrein van LR en PC de Graafschap aan de Hamelandweg stond er ook nog een vaardigheidsparcours op het programma. In het pittige parcours met zestien poorten kwamen uiteindelijk zes deelnemers zonder strafpunten over de finish.

Debutant vertelt...

Voor Anne Bosma en Esther Dijkema was het, na een aantal colonneritten en deelname aan het NK in 2023, hun debuut op een CTA+ wedstrijd.

Esther geeft details over hun aanspanning: “Wij rijden met een antieke koets, een Phaeteon Eridge Cart uit begin 1900 (een ‘dos à dos’) met ons paard Bon Ami in het gareeltuig ervoor. Achter op de koets neemt onze groom plaats: mijn oom, die ook al jarenlang in de paardenwereld actief is. Met stofjassen aan hebben we alles nog een laatste poetsbeurtje gegeven, zodat alles zou blinken.”

Esther vervolgt: “Als eerste deelnemer gingen wij van start en begonnen we met de staande presentatie aan de juryleden. Daarna was het nog even wachten voordat we aan het wegtraject mochten beginnen, want alles gaat stipt op tijd. Tijdens het wegtraject hadden we vier proeven:

– De koetsier moet een glas oppakken (leegdrinken mag, maar hoeft niet) en bij een volgend punt weer neerzetten

– ‘Groeten’ (dat wil zeggen, leidsels en zweep in één hand) over een afstand van tien meter

– Over een ‘rail’ van 30 centimeter rijden

– Drie meter achterwaarts gaan (wat met authentieke koetsen veel minder eenvoudig is dan met de moderne presentatiewagens in de samengestelde menwedstrijden)

De tijd voor het wegtraject inclusief de proeven was erg strak, het was nog best doorrijden en bij iedere kilometer checken of we op schema reden. Uiteindelijk kwamen we binnen de gestelde tijd door de finish. Daarna uitspannen en een lunchpauze voor paard en mens, want we hadden anderhalf uur te overbruggen voordat de vaardigheid van start ging. Helaas was poort 13 voor ons een ongelukspoort, we reden verkeerd aan vanaf poort 12 en moesten een extra volte maken. Zonder ballen te raken maar met een tijdsoverschrijding kwamen we door de finish. Met uiteindelijk een vijfde plaats in het klassement, dat is toch niet gek voor een allereerste CTA+ deelname.”

Anne Bosma en Esther Dijkema

Uitslagen

Anne en Esther kijken terug op een schitterende dag: “Het is geweldig om in deze mooie omgeving een rit te maken, het weer zat mee en natuurlijk is het ontzettend gezellig met alle deelnemers. Complimenten aan de organisatie voor de duidelijke routebeschrijving, het uitpijlen van de route en in het algemeen voor het mogelijk maken van een dergelijke wedstrijd.”

Aan het eind van de dag werden de prijzen verdeeld:

1ste prijs pony’s: Peter Verhelst

1ste prijs paarden: Paul de Baerdemaeker

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum van Arthur en Joyce van der Vlies

Riny Rutjens

