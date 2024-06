Probleemloze eerste dag SWM Geldrop, na moeilijke aanloop

En het bleef op zaterdag de hele dag droog. Het dressuurterrein had geleden onder de nattigheid en enkele gravende mollen, maar was goed droog. De vaardigheid, die normaal plaatsvindt op de gedraineerde zandpiste van Manege Meulendijks, was verplaatst naar het marathonveld en ook dat terrein, waar morgen het B-traject van de marathon overheen gaat, heeft zich heel goed gehouden. Op het parkeerterrein van de ‘heen-en-weer’ – rijders stond een tractor klaar om de vrachtwagens en zware autocombinaties van het parkeerterrein te helpen, zonder dat er eerst diepe slipsporen in de grond gereden werden en de wagens verder in de zachte bodem zakten.

“Ik mag er trots op zijn dat we met een zeer korte voorbereidingstijd en een kleine groep clubleden toch de wedstrijd hebben kunnen optuigen. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers weten te regelen op de dagen zelf. Zoveel zelfs dat we hen elkaar konden laten aflossen en zij een halve dag over hadden om zelf ook nog even van de deelnemers te genieten.”, vult Ties aan.

Wedstrijdritme opdoen voor de CAI's

Naast de basisrijders reden ook enkele grote namen uit het internationale circuit mee, waaronder de Wereldkampioen tweespannen, de Hongaar Martin Hölle. Martin heeft het naar zijn zin in Geldrop: “Het is hier leuk en ik heb een fijne dressuurproef gereden. Jammer van de bodem, maar dan kan de organisatie natuurlijk niets aan doen. Geldrop biedt me de kans om wedstrijdritme op te bouwen in de aanloop naar de grote internationale wedstrijden. Mijn eerstvolgende speerpunt is het CAI Gaasterland, over twee weken.”

Bram Chardon had de plaats ingenomen van zijn vader IJsbrand, die op de startlijst stond. Hij legt uit: “Het kwam zo beter uit; ik moest hier toch al zijn vanwege het Jeugdmennen voor het EK, dus nu rijd ik zijn wedstrijd en hij traint thuis mijn paarden. Momenteel heb ik vier jonge paarden van Barones Amely Von Buchholtz bij me. Ze zijn ontzettend braaf geweest op de vrachtwagen en vandaag heb ik heel fijn gereden met de twee zes-jarigen die nu voor de koets staan. Morgen rijd ik twee tweespannen in de marathon en zo selecteren mijn vader en ik langzaam de beste paarden voor Amely zodat zij weer fijn mee kan rijden.”

Geldrop is voor de in Meijel woonachtige Australiër Tor Van Den Berge bijna een thuiswedstrijdje, maar ook voor hem een prima manier om zich voor te bereiden op het CAIO Aachen dat over twee en een halve week begint: “Mijn dressuurspan begint nu goed te lopen. Voor de vaardigheid in Aachen verander ik het team en zet ik nog een ervaren vijfde paard in, dat ik voor deze wedstrijd thuis heb gelaten. De vaardigheid van vandaag met dit dressuurteam was niet zo’n succes!”, lacht de altijd goedgehumeurde Tor.

Tussenstanden

De beste dressuurscore van de dag werd behaald door Saskia van Heesch met de bruine Onana DG in de klasse L paarden. Een zeer mooie proef met een goed opgeleid paard leverde haar vele achten en negens op het protocol op waarmee zij op 34.33 strafpunten staat.

In de vaardigheid werd de tijd in de meeste gevallen wel gehaald, maar er zaten ook wat technische bochten in het parcours. Zo viel de bal van poort 18A in de hoek van het veld geregeld aan de rode kant , wanneer de bocht te krap aangereden werd of omdat de paarden kijkerig waren op een reclamebord dat langs het parcours stond. In vrijwel elke rubriek waren er één of twee foutloze combinaties, wat een teken is dat het parcours wel goed te rijden was.

Na twee onderdelen gaan (in de rubrieken met meer dan één deelnemer) aan de leiding:

– 1PoL: Wendy Boeckhout

– 1PoM: Chantal van der Wijst

– 2PoL: Paul Claessen

– 2PoM: Lonneke van der Eijnden

– 4PoL: Johan Beliën

– 4PoM/Z: Chantal Brugmans

– 1PaL: Saskia van Heesch

– 1PaM/Z: Koen van Aarle

– 2PaM: Annelies Thielen

– 2PaZ: Martin Hölle

– 4PaM/Z: Tor Van Den Berge

Jeugd:

– Children: Lotte Letteboer

– Junioren: Joris Lauwers

– U25: Renate Provoost

Zondag vindt de marathon plaats en uiteraard hoopt de organisatie op een weer fijne droge dag, mooie prestaties en veel publiek langs de hindernissen.

Klik hier voor alle resultaten op de eerste dag

Appie de Greef (1PaM) in de vaardigheid