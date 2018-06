Programma-indeling Beesd bekend

Op donderdag 19 juli zijn de dressuur en vaardigheid voor de hobbyklasse, alle disciplines in de klasse L en de enkelspannen (pony en paard) in de klasse M. Die deelnemers rijden op vrijdag 20 juli de marathon. Alle menners in de klasse Z en meerspannen in de klasse M zijn op vrijdag 20 juli aan de beurt voor dressuur en vaardigheid en komen op zaterdag 21 juli aan start in de marathon.

Voorbereidingen

Er wordt inmiddels hard gewerkt door een team van vrijwilligers om de hindernissen in optima forma te krijgen. De teller van de inschrijvingen is de 160 gepasseerd, dus wie nog mee wil doen moet er snel bij zijn.