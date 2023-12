Programma indoor marathon Groningen uitgebreid

Twee wedstrijdonderdelen

Dat betekent dat er twee afzonderlijke wedstrijdonderdelen gereden kunnen worden. De minimarathon gaat over 2 manches. Daarna wordt het parcours omgebouwd naar een Speel uw Spel parcours. Beide wedstrijdonderdelen hebben een apart klassement voor prijzen. De plaatsingsresultaten van de beide wedstrijdonderdelen worden bij elkaar opgeteld en bepalen daarmee per rubriek de uitslag van het Groninger kampioenschap. Voor deelname aan het Speel uw Spel hoef je geen extra inschrijfgeld te betalen.

Hoe zat het ook al weer met de spelregels?

Bij Speel uw Spel krijg je een vastgestelde tijd om zoveel mogelijk punten te behalen, door het parcours in de door jou gekozen volgorde te rijden, waarbij de poorten en hindernissen verschillende punten opleveren, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. De deelnemer met de meeste punten, wordt winnaar van zijn rubriek.

Heb jij ook zin in een gezellige dag mensport op de laatste dag van het jaar? Schrijf je dan snel in!

