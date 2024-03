Programma Pinksterrit Valkenswaard bekend

Programma

De start en finish van de route is bij het Rijtuigenmuseum van de Familie Van Den Heuvel aan de Molenstraat. De eerste koetsen vetrekken om 10.00 uur. Ze vervolgen de route individueel via de Markt in Valkenswaard richting Borkel en Schaft. De deelnemers rijden het vaardigheidsparcours bij Boyd Exell, en krijgen tussen 11.30 uur en 13.30 uur een lunch aangeboden op een weiland nabij de Dommelbrug. Hier is iedereen welkom om de koetsen van dichtbij te bekijken en informatie over de bijzondere aanspanningen te vergaren.

Na de lunchpauze vervolgens ze de route richting België, waarbij de koetsen via de Achelse Kluis weer richting Valkenswaard gaan.

De Pinksterrit

Koetsentocht de Pinksterrit is een traditionele klassementsrit die is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands kampioenschap van het Traditioneel Gerij.

De traditionele koetsentocht onderscheidt zich door de zorgvuldige afwerking van koets, tuig en paard. Hierbij besteden koetsier en passagiers de grootste zorg aan passende en originele kleding. Het gaat hierbij om het mooiste geheel van koets, paard(en), tuig en passende kleding die overeenstemt met het oorspronkelijk gebruik van de rijtuigen. Het is als het ware een rijdend museum.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.pinksterrit.nl of is op te vragen via pinksterrit.borkel@gmail.com.