Programma selectiecompetitie SDD van Mendistrict Zuid bekend

De organiserende verenigingen en het bestuur van District Zuid hebben het volgende programma in elkaar gezet:

De eerste selectiewedstrijd vindt plaats op 27 en 28 november in Geldrop bij Manege Meulendijks. De organisatie is in handen van de Eerste Geldropse Menvereniging.

Op 12 december organiseert Menvereniging Aangespannen – Ontspanning de tweede wedstrijd in Boxtel en staat ook garant voor het Indoor Districtskampioenschap Zuid 2021.

De derde en laatste selectiewedstrijd op 9 januari wordt georganiseerd door Menvereniging Peel en Maas in Panningen. Na deze wedstrijd zijn de kandidaten bekend voor deelname aan de Strijd der Districten.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Strijd der Districten, gelden de twee beste resultaten.