PSC De Dijkgraaf blijft in contact met PaardenTV

In de serie stellen ze hun team voor, zie je fragmenten van trainingen onder zadel en voor de koets, en laten ze de paarden zien die De Dijkgraaf momenteel in de verkoop heeft.

De Dijkgraaf heeft het op dit moment verrassend druk met het beleren onder zadel en in het tuig van jonge paarden voor het voorjaar, waarin elke menner en ruiter hoopt weer heerlijk van de paardensport te kunnen genieten.

Jolige pony's

Vanwege de lockdown worden de pony’s en paarden minder gereden omdat er alleen kinderlessen gegeven mogen worden in de buitenmanege. De dieren zijn daardoor extra fris en vrolijk, wat De Dijkgraaf goed oplost door de jongste kinderen en beginners grondwerk-lessen te geven als alternatief voor het rijden op te frisse, jolige pony’s. Ook zijn er steeds meer kinderen begonnen met menlessen als alternatief voor het rijden. Zo blijft het veilig en verantwoord, terwijl de kinderen wel met hun favoriete hobby bezig kunnen zijn!

Mennen met leasepaard of eigen paard

Ook het leasen van je favoriete rij- of menpaard is mogelijk voor de klanten van De Dijkgraaf. Zo ervaren de manegeklanten hoe het voelt om een eigen paard te hebben.

Voor de pensionklanten wordt er een aantal keer per maand een vaardigheidsparcours of een menhindernis opgezet, zodat de wedstrijdmenners zich goed kunnen voorbereiden op het nieuwe outdoorseizoen.

De Dijkgraaf staat altijd open voor nieuwe ideeën van klanten. Zo blijft het team fris van geest en in beweging!

