PSC De Dijkgraaf kijkt uit naar Voorjaarsmenspektakel

De voorbereidingen van de minimarathon met vijf (of zes) hindernissen is in volle gang en er wordt hard geduimd dat de wedstrijd door mag gaan. De bouwploeg is bezig met een prachtig parcours waaronder de waterbak en brughindernis. Edwin licht toe: “We hebben zulke mooie hindernissen en er wordt al volop ingeschreven voor de wedstrijd. De menners zijn al hard aan het trainen.”

De organisatie kan daarnaast ook nog vrijwilligers gebruiken om samen het Voorjaarsmenspektakel tot een succes te maken. Edwin heeft er in ieder geval enorm veel zin in: “Ja joh, lekker weer met z’n allen rijden!”

Inschrijven is nog mogelijk via MijnKNHS of door een e-mail te sturen.

Klik hier voor meer informatie en het e-mailadres.