Puzzeltijd I Wat weet jij over deze foto?

Weet jij bijvoorbeeld tijdens welke wedstrijd / training onderstaande foto werd genomen, in welk jaar, welke eventuele paarden er zijn afgebeeld of weet jij zelfs nóg meer details? Degene die ons de meeste (juiste) details kan vertellen maakt kans op twee officiële Hoefnet petjes.

Foto 4

Stuur voor 22 januari een mailtje naar [email protected] o.v.v. foto nr. 4 met alle details of bezoek onze Facebookpagina en deel al je kennis in de reacties onder de foto!

We brengen de winnaars persoonlijk op de hoogte.

Winnaar foto nr. 3

Op foto 3 was Duits A-kader lid Sandro Koalick te zien met Patryk Szymczak als groom. Hij galoppeerde met KWPN’ers Don Qui Chot en Fasco door de D-poort in hindernis 8 van de Royal Windsor Horse Show 2019. Hij reed met 40,78 seconden de vierde snelste tijd van de tweespan paarden in deze hindernis.

Koalick begon die dag (11 mei 2019) met startnummer 20 om 12:00 uur aan de marathon en won deze met zijn koets van ECC. Een dag later won hij het overal klassement met 149,46 strafpunten.

De winnaar van foto nr. 3 is Tobias Zerlaut! Hij is op de hoogte gesteld.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.