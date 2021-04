RAD Gala in augustus

Het RAD gala werd vorig jaar afgelast vanwege Corona. In december maakte het bestuur bekend dat ze optimistisch vooruit keken naar 2021 en daarom op 2 mei het veelzijdige evenement op de kalender hadden gezet. Dit onder voorbehoud van de Coronamaatregelen. Nu moet dus toch worden uitgeweken naar later in het seizoen. Het wordt de negende editie en het bestuur hoopt dat er in augustus op het terrein van Manege Thielen weer genoten kan worden van een scala aan authentieke en tuigpaardaanspanningen.