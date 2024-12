Recordaantal deelnemers indoormarathon De Kroo

Grote rubrieken enkelspan pony's en paarden

De rubriek enkelspan pony was de grootste met 32 deelnemers, waarvan er negen in de finale mee mochten strijden voor de prijzen. In de finale reed Pieter Karelse met de pony Amber de snelste finalerit van de dag met 99.10 seconden, helaas vielen er wel twee balletjes waardoor Denny Schuddinck, die foutloos bleef in 105.62 seconden, deze rubriek won.

Een andere grote rubriek was de enkelspan paarden met 27 deelnemers en zeven finalisten. Lou Willemse reed supersnelle tijd van 101.17, maar liet helaas een balletje vallen. Pieter Karelse reed ook in deze rubriek mee, bleef met Flynn foutloos in een toptijd van 100.68 seconden en ging er in deze rubriek wel met de eerste plaats van door.

Krachtpatsers in de ring

Voor de rubriek tweespan paarden was er een duidelijke overwinning voor Sander Moens. In een tijd van 109.97 reed hij zich maar liefst elf seconden los van de nummer twee Sandor van Vliet, die helaas ook een balletje moest incasseren.

De enkelspan trekpaarden hadden de voorrondes al gereden op vrijdagavond en daarbij mochten er drie aanspanning verschijnen in de finale. Met kleine verschillen ging de winst naar Antoinette Vermast en haar krachtpatser.

Daarnaast waren er drie rubrieken die twee manches reden op zaterdagavond. De tandem pony’s zijn en de behendigheid van de rijders is elk jaar weer genieten. Nick van der Sypt won de wedstrijd met een totaaltijd van 244.88 en liet daarmee Luka Verheust met 257.77 ver achter hem.

Bij de vierspan pony’s stuurde Bernd Wouters zijn span mooi rond en won de wedstrijd in deze rubriek.

De vierspan paarden rubriek was ook goed gevuld met zes deelnemers en mochten als laatsten van start. Tom Stokmans liet zijn internationale ervaring van de afgelopen jaren zien en was met een totaaltijd van 275.18 de grote winnaar van deze rubriek.

Ook de jeugd reed op zaterdag waarbij Noemie Ghesquiere de winnaar was.

De wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers en sponsoren, hier is de vereniging zeer dankbaar voor. Op 3 en 4 januari volgt de tweede wedstrijd van het winterseizoen. Deelnemers én bezoekers zijn van harte welkom!

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor meer informatie over de tweede wedstrijd in januari

Antoinette Vermast