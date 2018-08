Regen deert wedstrijd Maasdijk niet

‘In ons district zijn er al niet zo veel samengestelde menwedstrijden, dus we zijn heel blij dat Maasdijk weer op de kalender staat’, liet Wim de Groot (voorzitter van west en zaterdag in functie als jurylid) zich ontvallen.

De eerste wedstrijddag was er vooral één van flinke regenbuien. Desondanks hield de bodem zich goed. Het vaardigheidsparcours was selectief. Alleen in de klasse L reed een enkeling foutloos en binnen de toegestane tijd. Bij de vierspannen lieten Edwin van der Graaf en Peter de Ronde alle balletjes liggen, en hadden alleen een fractie aan tijdfouten.

Debuut

De klasse L enkelspan paard was de grootste rubriek. Shirley Moors presenteerde voor het eerst haar jonge paard Harvey. In de dressuur plaatsten beide juryleden haar bovenaan en had ze met 55,83 een mooie uitgangspositie. Hoewel Piet van den Burg in deze rubriek een foutloze vaardigheid reed en Shirley een bal en wat tijdfouten moest noteren, stond ze na de eerste dag aan de leiding. Maar in de marathon liep Shirley 20 strafpunten op in de waterhindernis voor een herstelde parcoursfout. Erynn Oosterbaan profiteerde en sloeg haar slag in de marathon. Zij won dit onderdeel met overmacht en sprong van plaats 6 in de tussenstand, naar de overwinning in de wedstrijd.

Klasse L pony’s enkelspan

Ook een marathonoverwinning voor Hans van Dunschoten met zijn ‘good old’ Reanne, die het spelletje als geen ander kent. Met slechts één balletje in de vaardigheid had hij een dag eerder al een onderdeel op zijn naam geschreven en dat alles bracht hem een fraaie tweede plaats in de eindrangschikking. Renske Zeldenrijk had met haar winnende dressuurscore van 51 strafpunten een grote voorsprong en won de wedstrijd.

Bij de tweespan pony’s in de klasse Z won Edith Chardon. Zij gebruikte de wedstrijd om een jonge pony ervaring op te laten doen.

Vierspannen

De vierspanrubriek bij de paarden was goed gevuld met zes deelnemers. Zevende deelnemer Koos de Ronde gebruikte de entourage in Maasdijk als oefenwedstrijd. Met zijn vossen reed hij dressuur en met zijn indoorspan de volgende dag de marathon.

Edwin van der Graaf won na zijn ijzersterke vaardigheidsproef ook de marathon en schreef de eindoverwinning op zijn naam.

Bekijk hier alle uitslagen

Piet Doorn won bij de vierspan pony's (Foto PSV Westland)