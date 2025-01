Bram Chardon wint wereldbekerwedstrijd in Mechelen

Op de late maandagavond begonnen Koos de Ronde en Bram Chardon aan hun missie in de tot de nok gevulde Nekkerhal. Voor De Ronde was het de laatste kans om zijn puntentotaal te verbeteren en daarmee een plek in de wereldbekerfinale veilig te stellen. De menners van TeamNL reden voortvarend rond en wisten zich, net als in de opwarmronde, samen met de Belg Dries Degrieck te plaatsten voor de drive-off.

Spannende drive-off

Bram Chardon eindigde als derde in de basisronde en moest daarom als eerste van start in de drive-off. Met de snelheid van zijn span zat het goed maar op kegelpoort 7 viel er een balletje in het zand, hetgeen hem vier strafseconden opleverde. Koos de Ronde bleef foutloos maar was uiteindelijk een fractie langzamer dan Bram. Dries Degrieck kon zijn succes van de opwarmronde niet herhalen. Zijn tijd was snel maar er vielen twee balletjes in de eerste marathon hindernis, waardoor hij derde werd.

“Het duurde dit seizoen lang voordat ik mijn eerste overwinning kon boeken. En toen ik Dries Degrieck gisteren zag winnen had ik mijn twijfels of het vandaag zou lukken”, vertelt Bram Chardon. “Mijn span was vanavond heel snel en nadat het balletje viel spoorde mijn zus, die achterop staat, me aan om er nog eens extra voor te gaan. Het bleek genoeg te zijn.”

Strijd om laatste punten

Met zijn overwinning staat Bram Chardon met 24 punten stevig op de derde plek in het tussenklassement en is zeker van een finaleplaats. Koos de Ronde kon door zijn tweede plaats zijn puntentotaal opwaarderen naar 17 punten. Daarmee heeft de ervaren menner een belangrijke stap gezet naar de finale. Hij moet nu afwachten wat de concurrentie over drie weken doet in de laatste kwalificatiewedstrijd van dit seizoen in Leipzig. IJsbrand en Bram Chardon kunnen daar hun puntentotaal nog verder verbeteren. Na de wedstrijd in Leipzig wordt het klassement opgemaakt en weten we wie de zes hoogstgeplaatste menners zijn die begin februari in Bordeaux van start mogen in de Wereldbekerfinale.

Bron: KNHS