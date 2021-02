Ride for ParaPaard

Dit is een initiatief waarbij instructeurs een structurele bijdrage leveren aan Parapaard. Dit doen zij door het bedrag van één of meerdere lessen beschikbaar te stellen aan Parapaard. Het idee is overgewaaid uit Frankrijk tijdens de beginperiode van de coronacrisis, toen alle inkomsten stil vielen. Instructeurs uit het hele land sloegen de handen ineen en stellen sindsdien één of meerdere lessen ter beschikking aan het goede doel.

Instructeurs gezocht

ParaPaard zoekt zoveel mogelijk instructeurs, van ieder niveau, die belangeloos les willen geven zodat het lesgeld ten goede komt aan ParaPaard en zo weer aan de paardenliefhebbers, ruiters en menners met een beperking. Iedere les is meer dan welkom. Bekende namen, waaronder Bram Chardon, hebben zich al aangemeld. De deelnemende instructeurs zorgen er zo voor dat menners en ruiters met een handicap kunnen blijven genieten van hun prachtige sport.

Ben of ken jij een instructeur die structureel iets voor ParaPaard wil betekenen? Meld je dan aan!

Klik hier voor aanmelden of meer informatie

(stockbeeld ParaPaard)