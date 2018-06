Riesenbeck 2018: IJsbrand Chardon op de tweede plaats

Ijsbrand Chardon

IJsbrand Chardon moest in de dressuur ruim vijf punten toegeven op Weber, maar was in de marathon onverslaanbaar. In vier van de zeven hindernissen zette de viervoudig Wereldkampioen de snelste tijden neer en wist hiermee zijn sterke marathonconcurrenten Michael Brauchle en Jérôme Voutaz achter zich te laten. Het gat tussen Chardon en Weber was voor aanvang van de vaardigheid minder dan één balletje. Chardon voerde de druk op Weber op door foutloos te rijden, maar de Amerikaan hield het hoofd goed koel en legde het parcours eveneens foutloos binnen de toegestane tijd af en won hiermee de wedstrijd.

Mark Weusthof reed in Riesenbeck een dijk van een wedstrijd. De Twentenaar scoorde in de dressuur onder de 50-punten grens en werd vijfde in de marathon. Waar hij zich twee weken geleden in Lähden nog verslikte in het vaardigheidsparcours, ging het in Riesenbeck wel goed. Weusthof reed foutloos en stelde hiermee zijn vierde plaats in het totaalklassement zeker en won bovendien de Winning Round. Edwin van der Graaf werd 16e in het 19 deelnemers tellende klassement.

De Duitse menster Mareike Harm stond tweede na de dressuur, maar trok zich na het A-traject terug in verband met een beklemde zenuw in haar rug. Zij reed op zondag wel de vaardigheid en werd hierin 10e.

