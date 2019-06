Rijncup Mini Marathon

Het parcours wordt op vrijdag 12 Juli vanaf 17:00 uur opengesteld voor verkenning. Tevens is de kantine dan open voor een hapje en een drankje. De accommodatie van de Rijnruiters is gemakkelijk te bereiken aan de Groenendael 1 te Nieuwegein.

Op zaterdagochtend wordt al vroeg gestart met de wedstrijd. De binnenbaan mag dan worden gebruikt om los te rijden.

Inschrijven voor de wedstrijd kan via Mijn KNHS. Meer info bij Bea Groeneveld: beagroeneveld@psvderijnruiters.nl of op de website van de vereniging. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro, jeugdmenners betalen 10 euro. In alle rubrieken zijn helm en bodyprotector verplicht voor menner en groom(s).