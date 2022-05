Rijssen: heerlijke wedstrijd met geweldige organisatie

De ontvangst van alle deelnemers en grooms ging gepaard met een Twents borreltje en een klein hapje. Op het grote terrein met voldoende plaats voor iedereen was het goed toeven. De dressuurbanen lagen er prachtig bij. De vaardigheid op een apart terrein was pittig. De marathonhindernissen lagen deels op het hoofdterrein en de overige 2 binnen fietsafstand, dus iedereen kon de deelnemers goed volgen. Vanuit Mendistrict Oost was een groot aantal deelnemers aanwezig, dus het werd een mooi representatief kampioenschap. Na de briefing op vrijdagavond met een heel lang happy hour, bleef het nog lang onrustig in de feesttent.

Werklustige smurf

Er werd op vele fronten sterk gereden en ook het aantal deelnemers uit de jeugdselectie en het perspectieventeam was groot. Opvallend is hoe de jeugdmenners elkaar stimuleren en waar mogelijk bij elkaar groomen. Onder andere Jeanine Benschop (enkelspan pony L) en Raymon Lelivled (tweespan pony M) vormden zo’n team. Jeanine stapte uit de schaduw van haar oudere zus en won de wedstrijd. De marathon en de vaardigheid zijn de favoriete onderdelen van haar pony Nick. Door in dressuur netjes 58 strafpunten te rijden bleef in dat onderdeel de schade beperkt. Het duo won hun rubriek.

In de klasse M enkelspan pony won de ervaren Geert van Dijk. De KNHS kampioen van vorig jaar plaatste zich door het districtskampioenschap te winnen rechtstreeks voor het KNHS kampioenschap van dit jaar. Na de winst in dressuur, een foutloze vaardigheid en de winnende marathon met zijn werklustige pony Pasadena nam hij op het hoogste treetje van het podium plaats. “Trots op mijn kleine smurf,” laat hij weten. Marije Willemsen schreef de klasse Z op haar naam.

Geert van Dijk met Pasadena in de marathon

Bijschrijven en winnen

De enkelspan paard klasse L was de grootste rubriek. Suzanne Roman twijfelde lang of ze mee zou doen met haar onervaren paard Cas, maar kon toch op het laatste moment starten. Met een prachtige dresuurscore van 47,22 en een foutloze vaardigheid stond ze na de eerste dag aan de leiding. “Cas heeft nog weinig meters gemaakt in de marathon en daarom heb ik gekozen voor wat langere lijnen in een tempo wat hij goed aankon.” Tot haar verrassing pakte ze een 2e plek in de marathon en won ze zo de wedstrijd en het kampioenschap in haar klasse. Ze laat weten: “Zo onwijs trots op Cas die iedere wedstrijd weer verbetering laat zien, hij heeft nog zo veel meer in zijn mars maar we zitten op de goede weg. Ook super blij met de hulp van groom Corine, die mij het hele weekend overal doorheen heeft geloodst, topper! En Milou (Huisman, red.) kan natuurlijk ook niet ontbreken, duizend maal dankjewel want zonder haar hadden we hier nog lang niet gestaan en zonder haar aandringen hadden we deze wedstrijd überhaupt niet gereden!”

In de klasse M won Sjerp Bouma en in de klasse Z was Mirjam Vinke met haar paard Evers ijzersterk in de marathon en vaardigheid en won.

Suzanne Roman deed 'last minute' mee en won

Laagvliegen

Bij de tweespan pony’s was Sietske Flobbe weer ijzersterk in de marathon en won dat onderdeel in de klasse Z. Maar overall was Melanie van de Bunt ijzersterk. Zij reed als enige foutloos in de vaardigheid en scoorde met 47,49 veruit de beste dressuurscore. Haar doel was om controle en fijn stuur te houden en dat lukte. Ze was dik tevreden.

In de klasse M ging de strijd tussen Dexter Biersteker en Raymon Leliveld. Raymon was beter in de dressuur, maar had tijdfoutjes in de vaardigheid. In de marathon deed Dexter aan laagvliegen. In hindernis 1 had hij een klein stuurfoutje, maar in de overige hindernissen was hij het snelst en won. De klasse L viel ten prooi aan Dyonne van Beelen.

Dexter Biersteker stuurde zijn Dartmoors foutloos rond in de vaardigheid en deed aan 'laagvliegen' in de marathon

Overige rubrieken

Bij de tweespan paarden was Sanny Hagen in de klasse Z een maatje te groot voor vader en zoon Dijkhof. Herman Kroon won overtuigend in de klasse M en Frans Wijts zette de klasse L op zijn naam.

Marijke Hammink was veruit de beste in de klasse Z bij de vierspan pony’s. In de klasse M maakte Eline Geurs haar debuut en pakte gelijk de winst. Antonie ter Harmsel benutte uiteraard de mogelijkheid om ‘thuis’ mee te rijden en won de vierspan paarden klasse Z.

De kampioenen van Mendistrict Oost:

Enkelspan pony L Trientje Raatjes

Enkelspan pony M Geert van Dijk

Enkelspan paard L Suzanne Roman

Enkelspan paard M Sjerp Bouma

Tweespan pony L Eveline Roseboom Meel

Tweespan pony M Danielle van Tuijl

Tweespan pony Z Melanie van de Bunt

Tweespan paard M Herman Kroon

Tweespan paard Z Sanny Hagen-Dijkhuis

Melanie van de Bunt ws het sterkst in de tweespan pony's klasse Z

