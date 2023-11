Rodinde Rutjens uitgeroepen tot Limburgs topsportster van het jaar

Rodinde Rutjens is 26 jaar oud en komt uit Weert. Op het WK ponymennen in Oirschot afgelopen zomer won ze met Nederland de landenwedstrijd en pakte ze ook individueel de titel bij het tweespannen. Het was de derde keer op rij dat ze deze bijzondere titel won. Rodinde kreeg de prijs overhandigd door Paulien Chardon.

Verrast

“Ik ben hartstikke verrast”, vertelt Rodinde. “Ik ben onder valse voorwendselen hier naar Jumping Indoor Maastricht gekomen. Afgelopen maanden is een rollercoaster geweest. Natuurlijk weet ik wel dat ik drievoudig Wereldkampioen ben, maar ik had niet stilgestaan bij het feit dat ik deze prijs hier nu zou gaan winnen.”

Het was een bewogen jaar voor Rodinde. “Ik ben in aanloop naar het WK erg zoekende geweest naar de juiste afstemming van het span. We hebben pony’s moeten wisselen, ik heb veel les gegeven en mijn vader was erg druk met zijn traditionele wedstrijden. Het was pittig, maar als je dan voor de derde keer op rij de gouden medaille wint en dan óók nog voor Nederlands publiek, dan is dat echt onbeschrijfelijk. Magisch zelfs.”

Bron: 1limburg

Rodinde Rutjens tijdens het WK in Oirschot 2023