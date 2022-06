Rodinde Rutjens wint ondanks hevige onweersbui in Saumur

“Daniel Stronks was voor me. Toen hij de proef uitkwam kwamen er al dikke druppels naar beneden. Ik ben toen van het losrijden beneden in het dal naar de piste hoger op de heuvel gegaan en voordat ik de ring in reed veranderde de regen in een fikse stortbui. Ik reed dus binnen, hield halt op X en daarna sloeg nog geen 50 verder de bliksem in”, vertelt Rodinde Rutjens.

'Overlevingsstand'

“Ik zag de bliksem en meteen daarna volgde een hele harde klap. Toen veranderde de stortbui in een heftige onweersbui. Ik heb mijn proef misschien niet gereden zoals ik graag gewild had, maar ik heb hem wel afgemaakt. Ik wist namelijk niet goed wat ik moest doen: de jury belde niet, maar ik voelde me niet echt veilig. Ik wist ook niet wat de gevolgen zouden zijn als ik zou stoppen. Gelukkig waren de pony’s super braaf.”

“Ik heb mijn proef op de ‘overlevingsstand’ gereden en achteraf bleken de protocollen zó nat te zijn geworden in het juryhokje dat ze lang hebben moeten drogen voordat ze leesbaar waren!” Na Rodinde reed Hughes Pottier (BEL) zijn proef omdat zijn pony’s al warm waren, maar daarna heeft de wedstrijd bijna drie uur stilgelegen.

Rodinde Rutjens reed haar proef in de onweersbui

Zware marathon

In die drie uur viel er ontzettend veel water. Doordat de stallen hoger liggen dan de camping van de deelnemers, ontstond er een grote rivier. “Voor het terrein was het goed, de regen. Maar tijdens de marathon was het water alweer goed gezakt. Het klapzand in het traject was weer als vanouds.”

De hindernissen waren niet makkelijk. “Je moest er echt je hoofd bijhouden. Het was zwaar, maar wel mooi om te rijden.” Exloo dit jaar was de eerste wedstrijd voor dit span. “Het was dus de tweede wedstrijd voor ze, maar ik heb super fijn kunnen rijden. Al moet ik wel zeggen dat de hindernissen en de vaardigheid anders waren gebouwd dan dat ik gewend ben van Franse wedstrijden.”

Er viel veel regen in Saumur

Veel draaien

“Normaal zijn ze technisch, maar dan kan je er wel vloeiend doorheen rijden. Nu was met name de vaardigheid veel gedraai.” (Lees: veel poorten van achter ophalen en korte, lastige wendingen) “Maar ik ben blij dat ik er goed doorheen kwam vandaag. Die bal kwam doordat mijn linker pony de kegel met zijn voorbeen aantikte.”

Naast de bal had Rodinde 6,86 strafpunten voor tijdsoverschrijding, wat zeker niet opviel in vergelijking met de andere deelnemers. Alleen Jean Michel Olive (FRA) en Claire Lefort (FRA) wisten vandaag dubbel foutloos te blijven.

Daniel Stronks en Sam Couwenberg waren samen met Rodinde de enige Nederlandse deelnemers. Sam eindigde achter Rodinde op de tweede plaats en Daniel Stronk won met zijn tweespan de tweesterren-wedstrijd. “Ik ben heel tevreden met het resultaat en mijn pony’s zijn in topvorm!”, aldus Sam Couwenberg.

Klik hier voor de resultaten en de fotoalbums van de vet-check, dressuur en marathon

*Fotoalbum van de vaardigheid volgt*

Daniel Stronks

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.