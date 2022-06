Rudolf Pestman en Ewoud Boom Nederlands kampioen

Doel dubbel en dwars behaald

“Echt super gaaf! Ik ben nu twee jaar bezig met deze paarden en ik wilde graag op het podium eindigen dit weekend”, vertelt Ewoud Boom enthousiast aan Hoefnet. “Vorig jaar hebben we kunnen proeven aan het WK in Kronenberg en dit seizoen lag mijn focus op het NK. Ondanks dat de paarden negen jaar oud zijn, missen ze door het ontbreken van wedstrijden in coronatijd, nog wel wat wedstrijdervaring. De focus lag de afgelopen periode op de dressuur en ik was daarom heel blij dat ik dit weekend de fijnste dressuurproef van dit seizoen reed.”

Ewoud ging vanaf de derde plaats van start in de marathon. “Het was dus zaak om mijn kop erbij te houden. Mijn merrie, die ik rijd voor eigenaar Alfons Engbers, was in Valkenswaard net niet zo fel in de marathon als we van haar gewend zijn. We hebben daarom een week rustiger aan gedaan met haar en gisteren was ze weer gretig in de marathon.” Ewoud wist ondanks een communicatiefout, die hem tien seconden kostte, met meer dan drie strafpunten verschil de marathon op zijn naam te schrijven.

“In de vaardigheid liepen ze heel fijn, maar je merkt dat ze daar net iets ervaring missen. Ik kijk nu wel door mijn kritische bril hoor, haha. Ik ben super blij dat het werk van de afgelopen jaren is beloond. Mijn doel van dit seizoen is dubbel en dwars behaald!”

Dolgelukkig

Rudolf Pestman won met Diesel vandaag de gouden medaille bij de enkelspannen. “Het is geweldig dat het na zoveel jaren is gelukt! Ik heb dit weekend super fijn gereden en als het resultaat daar dan ook naar is, kun je niet meer dan dolgelukkig zijn”, aldus Rudolf.

In de dressuur kreeg Rudolf vijf strafpunten extra, waardoor hij bij de start van de marathon achter Christiaan Provoost, op de tweede plaats, van start ging.

“Ik had een volledige black-out”, vertelt hij. “Ik deed de schouder binnenwaarts, draaide de volte en deed arbeidsdraf. Daarna wist ik gewoon even echt niet meer wat ik moest doen. Dat was echt jammer want Diesel stond er ongelooflijk fijn aan en ik was dus niet te druk met hem bezig. Misschien was ik wel te veel aan het genieten, ik weet het niet.”

Voor de marathon stonden de twee in ieder geval weer op scherp. “Dat we daar de marathon wonnen, en dan ook nog van Jacqueline de Groot, dat is uniek. Ondanks het benauwde weer liep hij echt als een trein! Het is super kicken dat we met de marathon een afstand tot de concurrentie konden creëren.”

De vaardigheid was niet makkelijk. “Het was een serieus NK-waardig parcours. Niemand wist dubbel foutloos te blijven en er waren veel bochten van links naar rechts en andersom.” Weinig mogelijkheden om tempo te maken en daarom was een hoog basistempo vereist. “Halverwege werd Diesel een beetje zoekerig en daarom voerde ik het tempo iets op. Het team dat stond te kijken vroeg zich af waarom ik nóg harder ging maar uiteindelijk kon ik weer met een fijn gevoel sturen. Ik ben echt heel blij met het gevoel én het resultaat!”

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor foto’s van de marathon

Rudolf Pestman won de marathon

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.