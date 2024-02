Ryanne van Leur wint Zilveren Pauw

Ryanne heeft een heftig outdoor seizoen in 2023 achter de rug. Nadat ze er door haar zwangerschap even uit was, reed ze acht weken na de bevalling weer de eerste wedstrijd met Roxanne. “Dat was de SWM in Ugchelen. In de marathon botsen we op een paal, waarna ik van de koets gelanceerd werd. Roxanne ging ervandoor en liep letsel op. We moesten toen ter plekke afscheid van haar nemen, dat was gruwelijk heftig.”

Ugchelen is een thuiswedstrijd voor Ryanne. Ze zit in het bestuur van de organisatie. “Het heeft lang geduurd voordat ik weer plezier had in het mennen. Roxanne was echt mijn maatje”, aldus Ryanne. Roxanne is in eigendom van Noor Smit. Na het overlijden van haar man, die als wens had ze ooit aan te spannen, hebben wij zijn wens alsnog in vervulling laten gaan.

Roxanne & Kyra

“Mijn focus lag op Roxanne, een vriendin reed Kyra voornamelijk. We zouden hen later samen in het tweespan op wedstrijden gaan rijden, maar helaas heeft dat niet zo mogen zijn.” Na het heftige afscheid van Roxanne, heeft Kyra Ryanne helpen haar angst te overwinnen. “Roxanne ging altijd als een speer, ik hoefde haar alleen te remmen. Met Kyra is dat anders, zij durft niet altijd het gas volledig open te zetten. Ze is daar wat terughoudender in. Momenteel werken we eraan om dat te verbeteren, maar ik denk dat deze eigenschap me wel heeft geholpen mijn vertrouwen met het mennen te herstellen.”

Na de geboorte van Ryanne haar zoon en het afscheid van Roxanne, zit Ryanne weer op de goede weg met Kyra. “Bij de eerste wedstrijd van de Zilveren Pauw hadden we wat ballen in de barrage. Ik had dus totaal niet verwacht dat we goed zouden eindigen, maar uiteindelijk wonnen we zelfs! De nacht voor de finale afgelopen weekend, kreeg ik te horen dat een familielid van me was overleden. Super heftig, ik wist daarom niet of ik wel moest starten.”

Zilveren Pauw

Toch besloot Ryanne niet thuis te blijven. “We konden toch niets meer doen, dus we besloten afleiding te zoeken op wedstrijd. Kyra stond er geweldig aan. Het parcours was moeilijk en technisch, maar dat is in ons voordeel. Op lange lijnen kunnen we het verschil niet maken, en in korte wendingen is Kyra met haar D-maat niet zo snel als A- en B-pony’s. Het was een goede mix voor ons en om de dag dan winnend af te sluiten is super natuurlijk!”

Ryanne kijkt al vooruit naar het outdoor seizoen. “Daar heb ik zin in. We rijden veel wedstrijden in Mendistrict Oost, waaronder Ugchelen. Gelukkig komt er een andere hindernis in de plaats van de hindernis van ons ongeluk afgelopen jaar. Dat geeft me rust. Ik vind het nog wel spannend, maar heb er ook weer zin in!”

Ryanne van Leur & Kyra

