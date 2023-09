Samengestelde KNHS mentitels verdeeld na een prachtige strijd

Hippisch Centrum Exloo had de organisatie in handen van het kampioenschap en liet zien daar inmiddels de nodige ervaring mee te hebben. De dressuurbanen op het grasterrein lagen er mooi bij en de vaardigheid werd verreden in de grote zandpiste. In de marathon werden dezelfde vaste hindernissen gebruikt die eind augustus ook gereden werden door de wereldtop paramenners en de beste vierspanrijders uit Europa. Op het zand in de hoofdring was een mooi aangeklede mobiele hindernis neergezet door parcoursbouwer Bennie Steenblik.

Alle prijswinnaars bij elkaar (foto Horse Driving Exloo)

Enkelspannen

De klasse L enkelspan pony’s was de grootste rubriek. Hier werd het podium gevormd door drie dames, waarbij Astrid Weijts de hoogste trede van het podium mocht beklimmen. In de klasse M gaf Chantal Vermerris haar elf concurrenten het nakijken, mede door haar foutloze vaardigheid.

Bij de enkelspannen paard waren er in totaal 27 starts. In de klasse L legde Koen de Wit de basis voor zijn overwinning in de dressuur. Marion Hanegraaf won de klasse M, mede door haar overwinning in de marathon.

Tweespannen

Een overtuigende overwinning boekte Lisa Brouwer op het KNHS kampioenschap voor tweespannen pony’s in de klasse L. Ze had ruim 7 strafpunten voorspong op haar achtervolgers. In de klasse M werd de strijd om goud en zilver uitgevochten binnen de familie Leliveld. Raymon won de dressuur met de prachtige score van 47,49. Maar uiteindelijk wist Jelle door zijn uitstekende marathonresultaat zijn broer te verslaan.

Bij de tweespan paarden won Ferdy Melsen de klasse L en ging Arjen Holties er met ruime voorsprong met het kampioenslint van de klasse M vandoor.

Vierspannen en tandems

Er kwamen elf vierspannen aan de start in Exloo. Johan Belien stuurde zijn pony’s naar de eindzege in de lichte klasse, Eline Geurs won de klasse M. Voor de vierspan paarden was er een gecombineerde rubriek, die met afstand gewonnen werd door Jonas Corten. Rex Pannekoek pakte de nationale titel bij de tandems.

Bron: KNHS

Klik hier voor alle uitslagen