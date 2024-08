Sanny Wever te spreken over potentie Belgische jeugd

“Bij de Children wist Hannelore Timmerman te schitteren door zowel in de marathon als in de kegels de eerste plaats te behalen. Ze eindigde daardoor op een elfde plaats in het overall klassement. Haar broer, Loic Timmerman, behaalde een indrukwekkende vijfde plek in de eindrangschikking.”

Pech voor Lise Pallen

“Met een tweede plaats in de marathon. Bij de junioren was Kay Goossenaerts de best geklasseerde Belg met een achttiende plaats. Ondanks dat zijn pony Beau na een langdurige blessure slechts drie weken voorbereiding had, was dit een prestatie om trots op te zijn gezien de omstandigheden. Wannes Piccart volgde hem op de voet met een negentiende plaats, terwijl Robbe De Maere de drieëntwintigste positie behaalde. Helaas moest Lisse Palle, na een veelbelovende elfde plaats in de dressuur van de 33 deelnemers, het EK vroegtijdig verlaten vanwege een blessure van haar pony tijdens de opwarming voor de marathon. Dit betekende een abrupt einde van haar droom…”

Lise Pallen

Mooie afsluiting

“Een bijzonder hoogtepunt bij de junioren 2-span was de bronzen medaille voor Niels Ver Eecke, een prestatie waar we enorm trots op zijn. Bij de U25 begon Océane Naniot sterk met een prachtige tweede plaats in de dressuur. Hoewel ze in het eindklassement net buiten het podium viel, eindigde ze op een verdienstelijke vierde plek. Ellen Van Goidshoven reed een foutloos parcours in de kegels, wat haar een derde plaats opleverde en uiteindelijk een achtste plaats in het overall klassement. Julie Schoonbaert eindigde op de tiende plaats, na een vijfde plek in de kegels. In de landenprijs behaalden de Belgische jeugdmenners een zesde plaats, een mooie afsluiting van dit spannende kampioenschap.”

Niels Ver Eecke

Potentie

“Hoewel er tijdens het EK enkele teleurstellingen waren, met name in de dressuur vanwege de indrukwekkende entourage van de hoofdpiste die sommige pony’s van hun stuk bracht, is het duidelijk dat er veel potentieel zit in onze jonge menners. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst en zijn trots op de inzet en prestaties van al onze deelnemers.”

“We willen Anne Zaayer hartelijk bedanken voor haar buitengewone inzet in het trainen, begeleiden en ondersteunen van onze Belgische jeugdmenners. En dat tijdens een zeer moeilijke periode in haar eigen leven.”

Bron: Hoefnet / Belgische Jeugdmenners

Hannelore TImmerman & Loic Timmerman (foto: Sanny Wever)