Saskia van Heesch en Stan van Eijk KNHS Kampioenen Enkel- en Tweespan Klasse Z

Bij het kampioenschap voor de enkelspannen klasse Z reed Saskia van Heesch met Unique K een prima dressuurproef die met 69,1% werd beloond en haar de eerste plaats opleverde. De amazone uit Boxtel legde hiermee een goede basis voor het kampioenschap. In de marathon verspeelde Van Heesch tijd in een paar hindernissen en voegde 100,10 aan haar dressuurscore van 49,45 toe. Toch hield de menster genoeg over om, ondanks nog 9 strafpunten bij het kegeltjes rijden, kampioen te worden met een totaal van 158,55.

Het bewogen jaar van Saskia van Heesch waarin ze haar partner verloor en het WK miste, kreeg een onverwachts mooi slot. Van Heesch: “Ik ben heel blij! We hadden laat besloten om naar de kampioenschappen te gaan. Ons doel was eerst het WK, maar dat liep ik net mis. Eerst wilde ik nog met het tweespan gaan, maar Unique was zo fris dat ik op het laatste moment besloot om het enkelspan kampioenschap te rijden. Ik had zelfs nog nooit de nieuwe Z-proef gereden, die heb ik maandag pas voor het eerst gereden. Maar het liep heel goed. De marathon was pittig, echt kampioenschap waardig, mooi gebouwd en mooi in opbouw. Unique was in het begin erg enthousiast, na hindernis 8 trok ze er nog steeds goed aan. Ook in de vaardigheid was ze de eerste helft erg fris en kreeg 3 balletjes, daarna ging het goed. Ik was de enige die de moeilijke proef binnen de tijd wist te rijden. Dat bracht me het goud, ook omdat Gjalt-Jan (Jansma) te veel balletjes eraf had. Het was een super wedstrijd in een mooie enthourage.”

Het zilver ging naar Koen van Aarle met Darwin (163,46). Hij klom in het klassement door de winst in de marathon. Het brons met 169,78 was voor Piet de Ronde die met Mr Bojangles in de marathon tweede werd.

KNHS Kampioenschap Tweespan Klasse Z

Stan van Eijk was bij de tweespannen klasse Z oppermachtig. Na het brons van vorig jaar kreeg de menner uit Schinveld nu het kampioenslint omgehangen. Met zijn span scoorde Van Eijk 72,4% in de dressuur en stond hiermee al ruim op kop. Hij hield de leidende positie vast door ook de marathon te winnen. De twee afgeworpen balletjes in de vaardigheidsproef bracht het kampioenschap niet meer in gevaar, Van Eijk won met 149,07.

Van Eijk was super blij met het kampioenschap: “Je moet het toch allemaal weer doen. In 2014 won ik de titel, maar daarna viel een paard uit. Tristan heb ik er twee jaar geleden bijgekocht en voordat alles weer een geheel is…. Vorig jaar werd ik derde en nu viel alles op de plek. In de laatste wedstrijd in Beekbergen had ik er nog 4 balletjes af en daarna heb ik geen wedstrijd meer gereden. Dus het was nog best spannend. Maar mijn trainer Claudio (Fumagali) zei in de trainingen dat het goed kwam. Ook vorige week in de kadertraining bij Harry ging het goed. Toch was er wel druk, ik moest na de dressuur voorblijven, dat ben ik niet gewend. De marathon was moeilijk en ook de vaardigheid was pittig. Maar het was een echte topwedstrijd. De bodem was goed en organisatorisch was alles puik voor elkaar!”

Op ruime afstand werd Tristan Verheijen met zijn span tweede. Verheijen won de vaardigheid en reed in totaal 161,19 bij elkaar. In het klassement ging hij Carlo Vermeulen voorbij die op 162,23 uitkwam. De twee balletjes die Vermeulen met zijn span aan de broek kreeg, deed hem naar de bronzen positie zakken.

