Saumur 2024: pittige afsluitende vaardigheid

Het bleek niet eenvoudig om foutloos door het kegelparcours te rijden. In de driesterren-rubrieken lukte dat alleen de Françaises Marion Vignaud (H1) en Claire Lefort (P1).

Bij de vierspannen hield Koos de Ronde de schade beperkt en eindigde met één gevallen balletje op de tweede plaats, achter de Zwitser Jérôme Voutaz. Koos werd daarmee winnaar van Saumur 2024 bij de vierspannen, voor Jérôme en de Duitser Georg von Stein. Edwin van der Graaf en Antonie ter Harmsel eindigden respectievelijk op de veertiende en zeventiende plaats.

De hoogste Belgische notering was voor Dries Degrieck, met een vijfde plaats.

Tweespannen hebben het zwaar

Voor Anna de Ronde was de vaardigheid een pittige opgave. Ze werd derde met 13,62 strafpunten, maar dat was net genoeg om de eindoverwinning op te eisen. Ook Leo van der Burgt had het moeilijk in het parcours en moest veel strafpunten incasseren waardoor hij zakte in het eindklassement.

Duitsland wint landenwedstrijd

Het landenklassement bij de vierspannen werd met overtuiging gewonnen door het Duitse team, bestaande uit Michael Brauchle, Mareike Harm en Georg von Stein. België werd tweede en Frankrijk behaalde de derde plaats ten koste van Nederland met een verschil van 0.12 strafpunten.

Klik hier voor alle uitslagen