Saumur 2024: Vader en dochter De Ronde aan de leiding

Er was veel publiek op het evenement afgekomen en de sfeer tussen de diverse stands met eet- en drinkgelegenheden was erg goed.

Het hindernistraject was een kolfje naar de hand van Koos de Ronde. Hij werd tweede in de marathon bij de vierspannen en schoof daarmee op in het tussenklassement naar de eerste plaats. De Duitser Michael Brauchle won de marathon. Beste Belg was Glenn Geerts met een vierde notering.

Koos de Ronde

Bij de tweespannen was Leo van der Burgt goed in vorm. Hij reed zich naar een derde plaats en staat nu vierde. De Zweedse Emma Olsson won de marathon; Anna de Ronde eindigde de marathon als vierde maar behoudt haar leidende positie.

Leo van der Burgt

Vandaag staat de rijders een wederom pittige vaardigheid te wachten, waarna de winnaars van Saumur 2024 bekend zijn.

