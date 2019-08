Schildau kandidaat WK Paramennen 2020

Jacques Poppen is de regerend Wereldkampioen bij de paramenners Grade 1

Begin deze maand organiseerde Schildau de zeer succesvolle internationale menwedstrijd voor pony’s, waar Marijke Hammink won bij de vierspannen. In 2018 organiseerde Schildau de Duitse kampioenschappen voor de enkelspan paarden, enkelspan pony’s en paramenners. In 2016 was Schildau gastheer van de eveneens zeer succesvolle FEI Europese Kampioenschappen voor de jeugd.

Het WK paramennen 2020 waar Jacques Poppen in Grade 1 en Francisca den Elzen in Grade 2 en het Nederlandse team hun wereldtitels hopen te verdedigen, wordt in augustus gehouden.

Het is nog niet bekend wanneer de FEI het WK definitief toewijst.

