Schitterende wereldbekeroverwinning voor Bram Chardon in Stockholm

Het was niet de wedstrijd van Exell. Hij kwam maar nipt in de drive-off, want in de eerste omloop had hij problemen in hindernis 9 waar de paarden in een verkeerd gat wilden schieten en de aanspanning even stil kwam te staan. Het raken van de hinderniselementen leverde bovendien nog 8 strafseconden op. Door zijn razendsnelle tijd bleef Boyd Glenn Geerts toch nog ruim een seconde voor. De Belg reed een mooie en vlotte omloop, maar tikte er op de eerste poort gelijk een bal af. Uiteindelijk werd hij vierde. Michael Brauchle bleef foutloos in 160,13 en Bram Chardon gaf met een foutloze ronde in een super tijd van 153,35 opnieuw zijn visitekaartje af.

Zelfde deelnemers, andere finale

Ondanks dat hetzelfde trio de drive-off bereikte, werd het een hele andere wedstrijd dan gisteren. De menners werden gedragen door het enthousiaste Zweedse publiek. Iedereen zat op het puntje van zijn stoel toen Boyd Exell binnenreed. Hij ging meteen op volle snelheid en reed op poort 4 al een bal af. Ook in hindernis 5 ging een balletje naar de grond. Zonder oponthoud en in een razend tempo bleef de wereldkampioen doorrijden met een fantastisch eindresultaat van 160,85.

Het werd een pittige opgave voor Michael Brauchle. De Duitser koos voor ruimere lijnen in hindernis 5. Hij kwam snel door hindernis 9 en trapte daarna het gaspedaal nog maar eens in. Alles bleef liggen en hij finishte in 160,29 waarmee hij Boyd nipt klopte.

Laatste starter Bram Chardon reed een perfecte drive-off. Hij bleef heel dicht bij het hout en zijn paarden stonden fijn aan de hulpen. Hij verbeterde zijn tijd van de eerste omloop en kwam zonder fouten over de finish in 151,01. Een overtuigende winnaar én hij pakte gelijk de volle 10 wereldbekerpunten. Daarmee staat hij, na zijn eerste optreden voor punten in dit seizoen, op de 6e plek in het wereldbekerklassement.

Klik hier voor alle uitslagen

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.