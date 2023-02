Sectorraad Paarden komt met petitie ‘Een eerlijk debat over omgang met paarden’

Meningen over de omgang met paarden verschillen. Dat is logisch. Mensen hebben verschillende achtergronden, ervaringen en perspectieven. De Sectorraad Paarden ziet steeds vaker dat dierenactivisten met onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun standpunten. Ze gaan het debat over paardenwelzijn gaan aan, maar dat kan alleen als informatie in de juiste context wordt gepresenteerd aan de samenleving.

Sectorraad Paarden roept daarom de overheid en media op om; aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren, hoor en wederhoor toe te passen en een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren.

Wil jij deze boodschap kracht bij zetten? Teken dan hier de petitie ‘Een eerlijk debat over de omgang met paarden’.

Bron: SRP