Selectie Districtskampioenschap Dressuur Oost bekend

In de klassen B en L enkelspan pony’s en B enkelspan paard, zijn de tien combinaties geselecteerd. Voor tweespan paarden geldt vrije inschrijving voor het Districtkampioenschap Dressuur. Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd.

Mendistrict Oost verzoekt deelnemers zich zo snel mogelijk in te schrijven. Indien je geselecteerd bent maar besluit om niet deel te nemen, meld dat dan via wedstrijden@mendistrictoost.nl. Daardoor kan een reserve combinatie opgeroepen worden om zich aan te melden. Indien jouw naam is doorgestreept, is de vereiste 60% tijdens de selectie niet behaald

Voor het Districtkampioenschap vaardigheid in Hierden 9 maart is geen selectie, maar aanmelden kan door middel van vrije inschrijving.

Klik hier voor de geselecteerden voor het DK Dressuur in Wierden 2 maart

Klik hier voor meer informatie over het DK Vaardigheid in Hierden 9 maart