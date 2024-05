Selectie EK Jeugdmennen in volle gang

Alle menners lieten zich van hun beste kant zien en het begeleidingsteam kreeg een mooi beeld van de combinaties. Op zaterdag 1 juni wordt er nog een middag georganiseerd waarbij de menners uitleg krijgen over wedstrijdreglementen en volgt een mental-coaching. Op 15 en 16 juni zal de laatste observatiewedstrijd in Geldrop verreden worden waarna enkele dagen later de definitieve selectie bekend wordt gemaakt.

Sponsoren en partners

Maar niet alleen de menners zelf zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ook het bestuur van de Stichting Jeugdmennen Nederland is volop in beweging met de voorbereidingen van het kampioenschap, dat eind juli in de kalender staat.

Om de reis naar Zweden, de voorbereidingen, trainingen, tol, boot, inschrijfgeld, stalling etc. etc. te bekostigen is veel geld nodig. Doel van de stichting is om talentvolle jeugd te ondersteunen en zij willen niet dat talent verloren gaat wanneer de financiën niet toereikend zijn. Vandaar dat zij actief op zoek zijn naar sponsoren en partners.

Maar jij kunt ook helpen! Elke euro is er één en vele kleine beetjes samen maken ook een mooi bedrag. Steun de jeugdmenners op weg naar het EK door jouw bijdrage via de Go-Fund-Me actie via deze link

Klik hier voor meer informatie over het EK Jeugdmennen