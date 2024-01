Selectie Mendistrict Noord voor SDD 2024

Eind vorig jaar op 13 december schreven we hoe de mendistricten Zuid en West hun selectie samenstellen.

De nieuwe voorzitter van Mendistrict Noord Tjidde van Willenswaard, die het stokje heeft overgenomen van interim-voorzitter Carolien Fischer, vertelt hoe ‘Noord’ aan de selectie komt:

“Mendistrict Noord houdt geen selectiewedstrijden. Wie er mee mogen doen aan de SDD in Ermelo wordt bepaald door de klankbordcommissie en het bestuur, want we willen uiteraard met een zo sterk mogelijk team naar buiten treden. De enige eis die we stellen is dat de afgevaardigden minimaal één wedstrijd uit de competitie om de Noordercup gereden moeten hebben.”

De competitie om de Noordercup gaat over acht wedstrijden, waarvan er zes plaatsvinden voordat de Strijd der Districten wordt gehouden op 28 januari. De laatste (zesde) wedstrijd waarbij het nog mogelijk is om aan de selectie voor de SDD te voldoen is op 20 januari in Vinkega.

