Selectie West SWM kampioenschap bekend

Het KNHS-kampioenschap is dit jaar in Blaricum op 3 en 4 september. Omdat er nu niet op de gebruikelijke manier, door wedstrijden in het hele seizoen, geselecteerd kan worden, zijn er meetmomenten in de verschillende districten.

De menners uit West waren te gast op het mooie wedstrijd terrein van PSV Westland te Maasdijk. Om het geheel coronaproof te laten verlopen reed per dagdeel steeds een groep menners hun drie wedstrijdonderdelen. De selectie was dus een meetmoment van dressuur, vaardigheid en een marathon die bestond uit een B- traject met vijf hindernissen.

Het bestuur van West kijkt terug op een top-weekend met dank aan vrijwilligers, officials en de terreineigenaar die dit allemaal mogelijk maakten. Na twee dagen sport waren in elke klasse de geselecteerden bekend. Het bestuur wenst hen veel succes in Blaricum.

Overzicht van de geselecteerden

Klasse L enkelspan paard

Robin van der Weiden

Ronald Tomasen

Klasse L enkelspan pony

Maaike van Roon

Chantal Vermerris

Cocky Stijger

Klasse M enkelspan paard

Kelly Speelman-Sturrus

Malissa Langezaal

Klasse M enkelspan pony

Klaas van der Sande

Ellen van der Sande-Boot

Sanne Zoet-Loman

Klasse L/M tweespan paarden

Peter Baars

Klasse L tweespan pony

Sylvester van Heijningen

Sanne Janssen

Dyonne van Beelen

Klasse M tweespan pony

Eline Geurs

Manon van Echten

Dexter Biersteker

Klasse M vierspan pony

Piet Doorn

Klasse M vierspan paarden

Tonny van den Hoeven

Ronald Tomassen is één van de geselecteerden

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.