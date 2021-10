Sensationele finales bij de Voornruiters

De sfeer in de grote hal was geweldig. Dit jaar ontbrak het grote VIP-terras, waardoor het parcours nog ruimer kon worden opgezet. Parcoursbouwer Berry van den Bosch had de kruisbrug zodanig benut dat de gehoorzaamheid van de paarden en pony’s getest werd. Er waren namelijk ook twee doorgangen direct naast de brug gebouwd.

Snelle pony’s

De ponyenkelspannen reden op één na allemaal een foutloos finaleparcours. Anouk van de Beek had marathoncrack Magic Power geleend van haar opa. Ze had zich als eerste geplaatst, maar moest in de finale haar meerdere erkennen in Dirk Bastiaansen. Dirk reed met de groot galopperende Boy razendsnel door het parcours en had een flinke dosis geluk op poortje 5 waar de kegel schoof, maar alles bleef liggen.

Bij de ponytweespannen was Frans Marijnissen het snelst, maar hij reed op de lastige poort 6, die langs de tribune op de korte zijde stond, een balletje af en werd daardoor derde. De strijd om de overwinning ging tussen Wout Kok en Dexter Biersteker. Dexter snoepte met zijn Dartmoors bijna 3 seconden van de tijd van Wout Kok af en pakte de overwinning.

In de vierspanrubriek waren Eline Geurs en Hendrik Jan Beekhuiszen vrijwel even snel, maar Eline reed er een balletje minder af en won. Nick Weytjens was het snelst, maar raakte in de snelheid teveel ballen, waardoor hij derde werd.

Minimaal verschil

De overwinning bij de enkelspan paarden ging naar Rianne van der Tuin, die Bandito van Gerte Hoogwerf voor de wagen had staan. De geroutineerde Bandito was veruit het snelst en ondanks een afgeworpen bal won Rianne. Bernie Damen reed foutloos, maar kon met Viano de eindtijd van Rianne niet kloppen en werd tweede.

Vier tweespannen bonden de finalestrijd met elkaar aan. Het werd ongelooflijk spannend wat Marcel Marijnissen en Wybe Kramer reden vrijwel dezelfde tijd. Wybe was 0,19 seconden sneller en won.

Spectaculair sluitstuk

De vierspan paarden vormden het sluitstuk van de avond. De strijd ging uiteindelijk tussen Bram Chardon en Boyd Exell. IJsbrand Chardon koos als enige in de eerste manche voor de route over de brug naar hindernis 8. In de tweede manche deed hij dat niet en dat leverde forse tijdwinst op. Hij werd derde. De snelheden van de vierspannen van Boyd Exell en Bram Chardon waren ongekend hoog. Beide rijders vouwden hun vierspan om de hindernissen waar ze alles binnendoor reden en kwamen op de rechte stukken op topsnelheid. Het publiek ging op de banken en leefde mee. Het lag dicht bij elkaar en in beide omlopen reden ze er elk een balletje af. Uiteindelijk was Bram enkele seconden sneller en won. Na de ereronde gaven de drie prijswinnaars nog een mooi showtje, alsof het een wereldbekerwedstrijd was. Voor publiek, vrijwilligers en de leden van de Voornruiters was het genieten met een grote G.

