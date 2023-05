Servé Keysers overleden

Servé was rijdend lid en nam in het verleden de taak als voorzitter op zich. Daarnaast had hij een klein museum met authentieke koetsen en materialen, en hij reed vaak bruiloften en begrafenissen in authentiek gerij.

“Hij had tomeloze energie en liefde voor familie, vrienden, Ysselsteyn, paarden en de vereniging Peel en Maas. Nooit stond men vergeefs aan de deur van het museum, hij deelde zijn kennis en liefde voor het traditioneel gerij maar al te graag. Servé is een voorbeeld van hoe we met onze leden in de toekomst een bloeiende vereniging kunnen behouden.”

We wensen familie, vrienden en anderen die Servé kenden veel sterkte met dit verlies.

