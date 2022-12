Sfeervolle entourage tijdens kerstconcours Kootwijkerbroek

De kerstverlichting stond weer aan en de sfeer zat er goed in in Kootwijkerbroek. Het parcours van Rene Schuiling leek makkelijk, maar eenmaal in de baan was het toch een behoorlijke uitdaging. In de prachtige met kerstversiering aangeklede baan kwamen uiteindelijk 3 aanspanningen tot een foutloze ronde.

De prijs voor leukst aangeklede aanspanning ging naar Lysanne Goedkoop. Haar sulky was met veel lampjes versierd en haar pony zag er fantastisch uit in zijn ‘kerstman-outfit’.

Het was weer ouderwets gezellig, zelfs tijdens de prijsuitreiking. De organisatie kijkt daardoor al uit naar de dressuurwedstrijd op 18 februari.

Klik hier voor de resultaten