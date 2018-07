Show met Adelinde Cornelissen op slotdag Beekbergen

Traditiegetrouw is er tijdens de ‘Ladies day’ op de laatste dag van de wedstrijd een show. Deze editie wordt bijzonder, want op zondagmiddag 12 augustus komt dressuuramazone Adelinde Cornelissen deelnemen aan dit showblok, dat begint om 13.30 uur. Zij laat met Claudio Fumagalli zien hoe dicht dressuur- en mensport bij elkaar liggen. Het wordt een demonstratie met instructie én natuurlijk met show, waarbij Aris van Manen en Mieke van Tergouw de nodige uitleg zullen geven. Een bijzondere combi van een topamazone en een topmenner met mooie paarden.

Veel te zien

Overigens is deze spectaculaire show niet het enige bijzondere nummer. Op donderdag 9 augustus geven drie leden van het Perspectieventeam met bondscoach Ad Aarts een interactieve clinic om 12.00 uur. Jelle Dijkhof, Arjen Holties en Sophie Coolen vertellen dan over hun beleving in dressuur-, vaardigheids- en marathontraining. Naast deze clinic zijn er over de wedstrijddagen verspreid ook nog andere optredens, zoals de vrijheidsdressuur van Lavitana op zaterdag 11 augustus.